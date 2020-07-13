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В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин

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    13.07.2020, 18:53
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

Первый сезон постапокалиптической драмы "Сквозь снег" завершился только вчера, а его создатели уже представили тизер второго сезона.

По сюжету сериала неудачная попытка учёных сдержать глобальное потепление обращается в мировую экологическую катастрофу, в результате которой небольшое число выживших находят убежище в поезде-ковчеге с вечным двигателем, бесконечно нарезающем круги по замерзшей планете.

Осторожно! Далее следуют спойлеры!

В финальной версии первого сезона открылся неожиданный факт, что таких поезда по меньшей мере два, а самой большой неожиданностью оказалось то, что создатель поезда-ковчега Уилфорд в исполнении Шона Бина на самом деле остался в живых.

Фото: youtube.com/ GameSpot
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Такой поворот событий можно было предугадать, так как сам актёр в 2019 году в интервью Sun заявлял, что намерен впредь отказаться от ролей, предполагающих скоропостижную смерть его персонажей. Само по себе его участие уже стало традиционным "спойлером", говорящим о том, что его герой в конечном итоге должен погибнуть. По признанию Бина, он "от этого устал".

Сериал "Сквозь снег" основан на одноименном фильме оскароносного Пон Чжун Хо ("Паразиты"), в основе которого лежит французский роман Le Transperceneige Жака Лоба и Бенжамена Легранда. Выпуск первого сезона переносился на долгое время, в результате чего съемочная группа успела отснять большую часть второго сезона ещё до премьеры.

Дата премьеры второго сезона неизвестна.

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