Альбом Леонида Агутин выдвинут на Grammy в пяти номинациях

Пока это "длинный список" претендентов на Grammy-2021. "Короткий" объявят в декабре. Но зато Леонид Агутин претендует на победу сразу в пяти номинациях!

Это первый случай, когда российский артист не академических жанров будет претендовать на Grammy. Причем, в трех престижных номинациях - "Лучший альбом года" (как раз этот диск, вышедший 27 марта 2020 года), "Лучшее содружество" (совместный трек с этого альбома Just a Rainy Day", исполненный дуэтом Леонид Агутин - Эл Ди Меола) и "Лучшее музыкальное видео" (за задорный трек Funky Cha, тоже с этого диска).

Две остальные завоеванные номинации менее значительны: "Лучший альбом в музыке латино" и "Лучшая аранжировка". Но и в них победить было бы приятно.

В любом случае, хорошо, что мировая аудитория вновь узнает, что в России есть исполнители такого высокого уровня (первый международный альбом Агутина вышел в 2005 году и назвался Cosmopolitan Life). И, что русские столь отменно исполняют латино и фламенко, что с ним соглашаются выступать и записываться даже американский гитарист-виртуоз акустической гитары Эл Ди Меола (участвовавший и в работе над предыдущим диском) и кубино-американский певец Джон Секада. Оба они, кстати, свои Grammy уже выигрывали. Может, теперь помогут в этом и Леониду Агутину.

Кстати

В новом альбоме 11 песен на испанском языке. А осенью состоялась премьера и документального фильма-концерта Cosmo LIFE. Его съемки проходили в Гаване, Москве, Париже и Майами.