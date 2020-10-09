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09.10.2020 16:09
Рубрика: Культура

Альбом Леонида Агутин выдвинут на Grammy в пяти номинациях

Текст: Александр Алексеев
Российский певец и музыкант Леонид Агутин впервые номинирован на премию Grammy. Этих почестей удостоен международный альбом российского артиста La Vida Cosmopolita, в записи которого принимали участие и мировые звезды Эл Ди Меола, Диего Торрес и Джон Секада.

Пока это "длинный список" претендентов на Grammy-2021. "Короткий" объявят в декабре. Но зато Леонид Агутин претендует на победу сразу в пяти номинациях!
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Это первый случай, когда российский артист не академических жанров будет претендовать на Grammy. Причем, в трех престижных номинациях - "Лучший альбом года" (как раз этот диск, вышедший 27 марта 2020 года), "Лучшее содружество" (совместный трек с этого альбома Just a Rainy Day", исполненный дуэтом Леонид Агутин - Эл Ди Меола) и "Лучшее музыкальное видео" (за задорный трек Funky Cha, тоже с этого диска).

Две остальные завоеванные номинации менее значительны: "Лучший альбом в музыке латино" и "Лучшая аранжировка". Но и в них победить было бы приятно.

В любом случае, хорошо, что мировая аудитория вновь узнает, что в России есть исполнители такого высокого уровня (первый международный альбом Агутина вышел в 2005 году и назвался Cosmopolitan Life). И, что русские столь отменно исполняют латино и фламенко, что с ним соглашаются выступать и записываться даже американский гитарист-виртуоз акустической гитары Эл Ди Меола (участвовавший и в работе над предыдущим диском) и кубино-американский певец Джон Секада. Оба они, кстати, свои Grammy уже выигрывали. Может, теперь помогут в этом и Леониду Агутину.

Кстати

В новом альбоме 11 песен на испанском языке. А осенью состоялась премьера и документального фильма-концерта Cosmo LIFE. Его съемки проходили в Гаване, Москве, Париже и Майами.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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