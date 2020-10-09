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09.10.2020 16:43
Рубрика: Общество

Анализ ДНК показал, кто похоронен в 1000-летней "могиле Гердрупа"

Текст: Денис Передельский
Фото: Roskilde Museum Фото: Roskilde Museum
Фото: Roskilde Museum

В Дании исследователи из музея города Роскильде проанализировали образцы ДНК, извлеченной из останков мужчины и женщины, найденных в захоронении 1000-летней давности. Было установлено, что погребенные люди являлись матерью и сыном.

Фото: University of Bergen
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Об открытии рассказывает The Copenhagen Post. Указанное захоронение известно археологам как "могила Гердрупа". Это одна из главных достопримечательностей Роскильде и одновременно одна из главных тайн. Могила была найдена еще 39 лет назад к северу от города в крошечной деревушке Гердруп.

Предыдущие исследования позволили определить ее возраст - он составляет около 1000 лет. Также известно, что это было захоронение викингов. В нем были найдены останки двух человек - мужчины и женщины. Много лет ученые размышляли, кем они могли быть и почему были похоронены вместе.

Женщина была похоронена первой, причем ее похоронили вместе с копьем. Ученые предполагали, что это могла быть женщина-воин, а мужчина мог быть убит в ритуальных целях и был жертвенным рабом. Данная гипотеза до последнего времени считалась наиболее достоверной, так как было точно установлено, что мужчина был убит позже женщины.

Раскрыть тайну помог анализ ДНК. Он показал, что погребенные в "могиле Гердрупа" люди были матерью и сыном. То есть это было семейное захоронение.

"Мы получили невероятно захватывающий и удивительный результат, - говорит археолог Оле Кастхольм из музея Роскильде. - Но теперь мы должны тщательно все осмыслить, чтобы понять, что бы это могло означать".

Фото: Philippe Haut, Inrap
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Анализ ДНК раскрыл одну тайну, но тут же задал ученым новую загадку. Дело в том, что существует и альтернативная версия о "могиле Гердрупа". В предыдущих исследованиях археологи отметили, что тело женщины было придавлено камнями. А останки мужчины выглядели так, словно его казнили - вероятно, он был связан и повешен. Согласно одной из теорий, копье женщины в могиле на самом деле могло быть посохом колдуньи.

Ученые теперь намерены поднять архивы и узнать, находили ли ранее другие подобные захоронения эпохи викингов. Может быть, это была ритуальная практика, которую использовали при погребении ведьм?

Возможно, ответ на этот вопрос кроется в сагах, которые ученые тоже теперь намерены перечитать. Например, они уже обратили внимание на серию исландских саг, созданных в период между XII и XV веками и посвященных истории викингов.

В одной из них рассказывается о колдунье Катле и ее сыне Одде, которых преследовали и казнили. Одда повесили, а Катлу забили камнями до смерти. Эта история очень напоминает картину, открывшуюся археологам.

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