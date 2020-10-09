Ассоциация продюсеров кино и ТВ приняла в свои ряды еще один онлайн-сервис

Медиа-ланшафт продолжает стремительно меняться на глазах. Казалось бы, совсем недавно руководители Ассоциации продюсеров кино и телевидение (АПКиТ) иронизировали по поводу того, что теперь к их названию нужно добавить и слово "интернет", как онлайн-платформы не заставили себя ждать. Первыми в АПКиТ вступила "Яндекс.Студия" с одним из крупнейших онлайн-кинотеатров "КиноПоиск HD". Сегодня объявлено о новом пополнении.

Ivi - сервис с многомиллионной аудиторией, который не только предлагает контент, но и развивает собственное кинопроизводство, а также выступает соинвестором контентных проектов, также вошел в большое продюсерское сообщество. За день до того, как стало известно о вступлении Ivi в Ассоциацию продюсеров, была обнародована статистика. Оказывается, больше половины зрителей онлайн-кинотеатров в России пользуются этим ресурсом - это показал опрос агентства Telecom Daily. При этом треть опрошенных россиян выбирает Ivi в качестве основного сервиса для просмотра фильмов, сериалов и мультфильмов.

Фильмы и сериалы собственного производства, над которыми работает сервис, - это большие кинотеатральные релизы, которые выйдут уже зимой 2021 года: комедия "День города" и ромком "Love" с Сергеем Светлаковым, Тимуром Батрудиновым, Яном Цапник, Марией Мироновой в главных ролях. Кроме того, проекты для онлайн-премьеры на платформе: продолжение полюбившегося зрителям комедийного сериала "ЧУМА! Вторая волна", который будет доступен уже этой осенью, сериалы - "Иван" с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой, "По колено", "Нежность" Анны Меликян c Константином Хабенским и Викторией Исаковой. в главных ролях, полнометражная комедия "Разговорник" с "Квартетом И" и другие проекты.

"Со стороны АПКиТ мы крайне позитивно относимся к вступлению в наши ряды такого мощного игрока, одного из лидеров стриминговых онлайн-платформ. Уверен, что наше взаимодействие позволит консолидировано разрабатывать и внедрять еще больше важных инициатив, необходимых для отечественной киноотрасли", - отметил Сергей Сельянов, Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

"Вступление Ivi в ведущую российскую Ассоциацию продюсеров - это знак признания роли Ivi на российском и международных рынках производства контента со стороны профессионального сообщества. Мы, в свою очередь, готовы внести вклад в развитие российской индустрии кино и поддерживать ключевые инициативы, волнующие киносообщество: борьба с пиратством, создание условий для съемок в регионах и многое другое", - говорит Олег Туманов, генеральный директор и основатель Ivi.