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09.10.2020 14:46
Рубрика: Общество

Человек какой национальности лежит в Могиле Неизвестного солдата

Текст: Елена Новоселова
Кто знает, человек какой национальности лежит в Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду? 11 657 Героев Советского Союза получили звание в годы Великой Отечественной войны. Они представляют 33 национальности СССР. Как хранят память об этом вкладе в Победу в бывших союзных республиках? Об этом шел разговор на онлайн-конференции "Роль народов СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Победили мы в Великой Отечественной войне не только благодаря героизму и самоотверженному труду советского народа, но и благодаря единству, - уверен профессор МГИМО, начальник аналитического отдела Постоянного комитета Союзного государства Александр Стоппе. - В войнах побеждают тогда, когда страна едина. Думаю, в перерывах между боями (а у меня все старшее поколение воевало, включая даже бабушек) мечтали о мирной жизни вместе. История распорядилась иначе. Как принято говорить, разбежались по национальным квартирам. Но единение должно остаться. И память о Великой Отечественной - самая сильная и важная наша скрепа".

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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К сожалению, эти очевидные для советского человека слова вовсе неочевидны для современных постсоветских элит. Своя "национальная квартира" появилась и у исторической памяти некоторых бывших союзных республик.

Чтобы охладить горячие головы сторонников отдельной от СССР войны, доктор исторических наук, профессор Дина Аманжолова напомнила: только в начале 1942 года в действующей армии находилось 1,2 миллиона азербайджанцев, армян, башкир, грузин, казахов, киргизов и узбеков. 300 тысяч белорусов были награждены боевыми орденами и медалями. "Украинские фронты, конечно, были украинскими не по составу. В 1944 году на Первом Украинском воевали представители 89 национальностей, на Втором - 83 национальностей. И это люди, которые дали нам основание гордиться своим общим отечеством, - заявила она. - Две трети эвакуированных из Эстонии школьников в тылу получили возможность учиться на родном языке. В Казахстан было передислоцировано 220 заводов и фабрик, цехов и артелей (и эта база осталась там после войны), а вместе с ними 50 тысяч инженеров, кадровых рабочих".

История Великой Отечественной войны в Центральной Азии трактуется неоднозначно. "И у каждой республики есть свое видение войны, - вступил в разговор ведущий научный сотрудник отдела истории Востока Института востоковедения РАН Александр Кадырбаев. - Хотел бы обратить внимание на тот факт, что в Узбекистане и Туркменистане эта война называется Второй мировой. А не Великой Отечественной. Подобные попытки делались и в Казахстане. Но дело в том, что в этой республике очень большой слой фронтовиков. Уходящий, к сожалению. Много Героев Советского Союза. Половину этого числа, грубо говоря, составляют разные народы Казахстана: русские, украинцы и белорусы, а другая половина - это казахи. И их влияние в казахском обществе сохраняет традиции, когда слово аксакалов очень весомое. Они выступили против вот такой трактовки войны. Она в Казахстане - Великая Отечественная. Руководство вынуждено было считаться с их мнением, во всяком случае, пока люди эти живы. И "независимые тенденции" фронтовики пресекли. В Узбекистане фронтовиков так не услышали".

Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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По мнению ученого, война, 75 лет Победы в которой мы празднуем в этом году, "это испытание социума общей судьбы, который составляли все народы СССР". Однако у советского руководства в начале войны были сомнения в лояльности и солидарности мусульманских республик с правительством и остальным народом. И у этих сомнений были серьезные основания. "Гражданская война на востоке - грандиозное и во многом и трагическое событие, - рассказывает он. - Коммунистическое руководство проводило большие реформы, созидало, но это сопровождалось большими человеческими жертвами, связанными с коллективизацией, оседанием кочевников на земле. Если Гражданская война в России закончилась в 1922 году, то в регионе Центральной Азии продолжалась до 1933-го, когда был ликвидирован организованный очаг басмачества. А рецидивы его вспыхивали и в 1941-м".

Эти нюансы истории, конечно, необходимо знать молодым, как и детали величайшего подвига советского народа, считают эксперты.

Рассказывая о совместных с Беларусью работой по сохранению памяти Александр Стоппе упомянул памятник Советскому солдату во Ржеве и реставрацию мемориального комплекса "Брестская крепость - герой", а также замечательные книги "Непокоренная Беларусь" и "Герои партизанского края" .

Общество История 75 лет Великой Победы Вторая мировая война

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