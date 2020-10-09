Чем привлекает новая редакция "Щелкунчика" в белорусской постановке

Когда в начале XIX века немецкий сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман решил одарить детей своего друга сказочной историей про щелкунчика и мышиного короля, он волею судьбы оставил в наследство увлекательную по содержанию литературную фантазию, констатируют ценители мирового искусства.

Ведь уже почти 130 лет продолжает покорять зрителей на всех континентах бессмертный балет "Щелкунчик", балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сама сказка поражает новыми увлекательными воплощениями.

Очередную редакцию бессмертного балета готовит к премьерному показу 13 и 14 октября на сцене Большого театра Беларуси и художественный руководитель коллектива Валентин Елизарьев.

На репетиции балета "Щелкунчик". 1980 год. Фото: bolshoibelarus.by

В последний раз этот спектакль, сообщается на сайте театра, был представлен семь лет назад - 16 января 2013 года, а впервые он появился на белорусской сцене в 1982 году. В свое время в нем блистали Людмила Бржозовская и Юрий Троян, Татьяна Ершова, Александр Мартынов и Инесса Душкевич, Нателла Дадишкилиани, Екатерина Фадеева и Игорь Артамонов.

И вот в октябре балет вновь возвращается к зрителям в очередной авторской редакции прославленного белорусского хореографа, а дирижером-постановщиком выступает маэстро Вячеслав Чернухо-Волич.

И все-таки, задаются вопросом театральные критики, почему романтическая история, написанная немецким автором, положенная на музыку русским композитором для воплощения на сцене французским хореографом Мариусом Петипа, так заманчива и привлекательна до сих пор? Уж больно бесхитростной выглядит и через столетия легенда об обаятельной фигурке щелкунчика, которая защищает семью и дом, приносит удачу, становясь прекрасным пожеланием счастья для близких, считают кумиры балетного искусства.

Фото: bolshoibelarus.by

Кстати, сам Валентин Елизарьев как-то признавался, что всегда с упоением работал над этим балетом, а первый акт спектакля он даже увидел во сне. И зрители, по оценке местных критиков, всегда с восторгом шли за блестящим хореографом, всецело ему доверяя, погружаясь в эту сказку, в невероятной красоты музыку Чайковского.

А сейчас в балетных залах белорусского театра идут постоянные репетиции. Художественный руководитель на ведущие роли - Маши, Принца и Дроссельмейера - назначил Ирину Еромкину, Людмилу Хитрову, Людмилу Уланцеву, Артема Баньковского, Егора Азаркевича, Эвена Капитена, Игоря Оношко, Юрия Ковалева, Константина Героника, Олега Еромкина, Антона Кравченко.

Будет уместно напомнить, что в российской столице "Щелкунчик" впервые сорвал шквал аплодисментов в Большом театре только сто лет назад. Свыше ста раз ( вот она - магия цифр!) исполнял партию Щелкунчика и народный артист РФ Николай Цискаридзе, который был главным российским Щелкунчиком почти два десятка лет. Он танцевал свою партию даже 31 декабря - в день своего рождения. "Делаю подарок себе любимому. Танцевать в "Щелкунчике" для меня радость", - говорил Цискаридзе, который в последний раз исполнил любимую роль семь лет назад.