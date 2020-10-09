Число новых случаев заражения COVID-19 в мире бьет рекорды два дня подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировано 350 766 новых пациентов с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вчера, 8 октября, по данным ВОЗ, количество выявленных в мире за сутки случаев заражения коронавирусом достигло 338,7 тысячи человек. Последний максимум по числу заболевших ВОЗ зарегистрировала на прошлой неделе 1 октября - 330,3 тысячи заразившихся.

Темпы распространения инфекции осенью уже более чем втрое превысило апрельские показатели. Многие страны, включая Аргентину, Великобританию и Россию, сообщили о максимальном с начала пандемии росте числа заразившихся, резко возросла заболеваемость в Германии, Италии и Франции.

Наибольший прирост случаев заражения зарегистрирован в Индии (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.