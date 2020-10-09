У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Дешево не будет. Раскрыты характеристики и цены новых iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
09.10.2020,  
13:58
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Стоимость самого дешевого смартфона из линейки iPhone 2020 года составит 699 долларов, или 54 тысячи рублей.

Как пишет MacRumors, за эти деньги покупатель получит iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном и двойной камерой в базовой конфигурации с 64 Гб памяти (также будут доступны версии с 128 и 256 Гб). Он появится в продаже 13/14 ноября.

Приложение Google улучшило камеру в дешевых Android-смартфонах. Как оно работает

Базовый iPhone 12 с таким же объемом памяти обойдется в 799 долларов (около 62 тысяч рублей). Он получит двойную камеру и 6,1-дюймовый дисплей. Дата появления в продаже - 23/24 октября.

Версия iPhone 12 Pro в "базе" получит 128 Гб памяти при цене 999 долларов (более 77 тысяч рублей). Она будет оснащена 6,1-дюймовый экраном с тройной камерой (LiDAR+широкоугольный, стандартный объектив, зум). Также будут доступны варианты с 256 и 512 Гб памяти. Старт продаж намечен на 23-24 октября.

Наконец, iPhone 12 Pro Max, оборудованный 128 Гб памяти в базовой конфигурации, поступит в продажу по цене 1099 долларов (почти 85 тысяч рублей). Он обзаведется 6,7-дюймовым экраном, расширенный объем памяти составит 256 и 512 Гб. Продажи начнутся 20-21 ноября.

Не делайте этого. Пять вещей, которые могут "убить" смартфон

Отметим, что европейские (включая российские) цены на iPhone 12, вероятнее всего, будут выше установленных для США.

По данным MacRumors, все новые iPhone 12 получат поддержку 5G и дисплеи OLED Super Retina XDR с защитой Ceramic Shield. Камеры получат поддержку Deep Fusion в ночном режиме.

Вместе с новыми iPhone 12 будет представлена умная колонка HomePod Mini, а также беспроводная зарядная станция, утверждают источники.

Презентация новинок пройдет 13 октября - эти данные официально распространила Apple.

смартфоны
Фото: Steam
В Steam вышел бесплатный пролог Syberia 4 10:32
Геймеры за год потратили 480 млн долларов в мобильной Call of Duty 07.10.2020
Apple
Фото: Activision
В бете следующей Call of Duty покажут новые режимы - чем они интересны 08.10.2020
Apple рассекретила дату презентации iPhone 12. Что о нем известно 06.10.2020
Цены на iPhone X рухнули ниже 50 тысяч рублей. Покупать или нет? 06.10.2020
iPhone
От 51 тысячи рублей. Раскрыты цены на iPhone 12 02.10.2020
Рассекречен еще один дешевый iPhone 12. Что о нем известно 01.10.2020