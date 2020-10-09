Дешево не будет. Раскрыты характеристики и цены новых iPhone 12

Стоимость самого дешевого смартфона из линейки iPhone 2020 года составит 699 долларов, или 54 тысячи рублей.

Как пишет MacRumors, за эти деньги покупатель получит iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном и двойной камерой в базовой конфигурации с 64 Гб памяти (также будут доступны версии с 128 и 256 Гб). Он появится в продаже 13/14 ноября.

Базовый iPhone 12 с таким же объемом памяти обойдется в 799 долларов (около 62 тысяч рублей). Он получит двойную камеру и 6,1-дюймовый дисплей. Дата появления в продаже - 23/24 октября.

Версия iPhone 12 Pro в "базе" получит 128 Гб памяти при цене 999 долларов (более 77 тысяч рублей). Она будет оснащена 6,1-дюймовый экраном с тройной камерой (LiDAR+широкоугольный, стандартный объектив, зум). Также будут доступны варианты с 256 и 512 Гб памяти. Старт продаж намечен на 23-24 октября.

Наконец, iPhone 12 Pro Max, оборудованный 128 Гб памяти в базовой конфигурации, поступит в продажу по цене 1099 долларов (почти 85 тысяч рублей). Он обзаведется 6,7-дюймовым экраном, расширенный объем памяти составит 256 и 512 Гб. Продажи начнутся 20-21 ноября.

Отметим, что европейские (включая российские) цены на iPhone 12, вероятнее всего, будут выше установленных для США.

По данным MacRumors, все новые iPhone 12 получат поддержку 5G и дисплеи OLED Super Retina XDR с защитой Ceramic Shield. Камеры получат поддержку Deep Fusion в ночном режиме.

Вместе с новыми iPhone 12 будет представлена умная колонка HomePod Mini, а также беспроводная зарядная станция, утверждают источники.

Презентация новинок пройдет 13 октября - эти данные официально распространила Apple.