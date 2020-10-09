"Единая Россия" подготовила варианты индексации для работающих пенсионеров

Фракция "Единая Россия" подготовила и направила в кабмин предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров. "С точки зрения социальной справедливости есть, над чем работать", - сказал глава государства на встрече с лидерами фракций, которая состоялась 6 октября. Тему возобновления индексации на этой встрече поднял лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, который отметил, что это предполагает обновление Конституции (в Основном Законе прописана норма о ежегодной индексации пенсий, которая не уточняет, о каких именно пенсиях идет речь).

В "Единой России" уже подготовили варианты реализации инициативы и отправили их правительству. "Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ", - сказал Исаев, которого цитирует ТАСС. По его словам, первый вариант - одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров. Однако подготовлен и альтернативный поэтапный сценарий. "В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", - пояснил первый замглавы фракции.

Он уточнил, что парламентарии обсуждали эту тему и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. "Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", - резюмировал Исаев.

Отметим, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, начиная с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Впрочем, как объясняли в кабмине, эта категория пенсионеров все равно выигрывала в доходах из-за получения зарплаты наряду с пенсией.