Эксперт дала прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России

Достижение пикового значения заболеваемости коронавирусом в России ожидается довольно скоро. Как считает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, это может произойти к середине ноября. Ее мнение публикует РИА Новости.

Эксперт прогнозирует, что после новогодних праздников наступит стабилизация. По мнению Ольги Лебединской, увеличение количества заболевших объясняется улучшением диагностики и большим количеством проводимых тестов. Также она обращает внимание на статистическую специфику расчета количества заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt).

"Например, лидерами по числу заразившихся на 100 тысяч человек на сегодняшний день являются Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия и Москва. А лидерами по приросту стали Курганская и Орловская области, Еврейская АО. При такой низкой базе сравнения даже незначительное увеличение числа заболевших даст скачок темпа прироста", - подчеркивает Лебединская.

Специалист отмечает, что в апреле до 70 процентов заболевших находились в нескольких крупных агломерациях, а в октябре увеличение заболеваемости происходит во многих субъектах. При этом затруднительно определить наверняка тот вариант развития эпидемии, который в меньшей степени влияет на экономику.