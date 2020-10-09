Эпидемиолог рассказал, как уберечься от COVID-19 в общественном транспорте

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, какие правила нужно соблюдать в общественном транспорте, чтобы избежать заражения коронавирусом. Главное - масочный режим.

Маску рекомендуется надевать за несколько десятков или сотен метров до входа в метро, а также на остановке автобуса, где скапливается большое количество людей. "Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте и желательно надевать перчатки", - рассказал Покровский в интервью радио Sputnik. Но если вы забыли перчатки, то важно не трогать лицо грязными руками и при первой же возможности вымыть их.

Открытое окно в автобусе или вагоне - положительный момент, отметил академик. Проветривание снижает вероятность заражения, а при закрытых окнах у вируса "более выгодная позиция". Однако все должно быть в разумных пределах, чтобы не простудиться, подчеркнул Покровский. Также по возможности даже в транспорте стоит соблюдать социальную дистанцию.

А еще лучше - ходить пешком. Это во всех отношениях полезно, заключил эпидемиолог.