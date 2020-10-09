Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева разместила видео из больницы, где она находится на обследовании.

Из-за болей в спине Медведева была вынуждена отказаться от участия во втором этапе Кубка России, который пройдет 10-13 октября. Фигуристка легла в одну из московских больниц спинальной нейрохирургии.

В пятницу утром спортсменка в Instagram разместила видео из медицинского учреждения. "Не знаю, доброе или нет, но утро точно", - написала Медведева.

Ранее из-за проблем со спиной спортсменка, дважды побеждавшая на чемпионатах мира и дважды становившаяся серебряным призером Олимпийских игр, не выступила на этапе Кубка России в Сызрани.