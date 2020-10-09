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09.10.2020 15:11
Рубрика: Экономика

ФНС лидирует в госсекторе РФ по внедрению LegalTech

Федеральная налоговая служба (ФНС) лидирует в российском госсекторе по внедрению LegalTech (цифровых платформ оптимизации юридических служб); в тройку лучших вошли также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Таковы итоги исследования, проведенного компанией Deloitte Legal, сообщила управляющий партнер юридической практики Deloitte Legal Анна Костыра в пятницу на онлайн-конференции Distant & Digital.
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital

"Среди российских госорганов по проникновению LegalTech хедлайнером является Федеральная налоговая служба, которая задала тон введением электронного документооборота и автоматизацией работы с отчетностью. На втором месте находится Федеральная антимонопольная служба, в период самоизоляции проводившая онлайн-заседания. Кроме того, ФАС активно использует предиктивные технологии для выявления нарушений и борьбы с ними. Третье место - у Роспатента, сумевшего оперативно перестроить процесс обработки заявлений", - сказала Костыра.

Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП
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Международная конференция Distant & Digital проходит 8-9 октября, она посвящена трендам рынка интеллектуальной собственности и цифровизации права в период пандемии. Deloitte Legal (входит в международную сеть Deloitte, являющуюся одним из мировых лидеров в сфере аудита) выступила специальным партнером конференции и презентовала отчет об уровне правовой инновационности SOLIA Report-2020 с обзором LegalTech-ландшафта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, один из разделов которого посвящен России.

"В разделе о России говорится, что не только бизнес, но и государство стремится к повышению качества юридических услуг и активно участвует в их цифровизации и автоматизации. Кроме того, согласно отчету, российские государственные органы становятся движущей силой развития юридических технологий в стране", - подчеркивается в сообщении, распространенном организаторами конференции.

В презентации отчета приняли участие председатель Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA) Джош Ли, исполнительный директор Академии права Сингапура Пол Нио, доцент кафедры права Сингапурского университета управления (SMU) Джеральд Сох, директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

О конференции

По информации организаторов, программа конференции предусматривает четыре тематических трека, три из которых - с мотивирующими названиями "Создавай", "Управляй", "Защищай". Первый посвящен разработке, созданию творческого продукта и возникновению интеллектуальных прав на него, второй - эффективному использованию и монетизации, "цене и ценности IP", темой третьего стали рынки, конкуренция и защита права, инвестиции и экспорт. Четвертый трек "LegalTech. Цифровые решения в юриспруденции, законотворчестве и жизни" сфокусирован на инновациях в сфере права.

Фото: предоставлены Агентством PROPHET
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Организаторы конференции подчеркивают, что Distant & Digital является продолжением проектов Skolkovo LegalTech и IP Академия. Отмечается, что Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в РФ, в прошлом году она прошла при поддержке IPChain и ФИС в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединила представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. IP Академия - проект на базе Патентной школы "Сколково", который стал крупнейшим в РФ и странах СНГ образовательным мероприятием для специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики.

Организаторами конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), международный коммуникационный бренд IPQuorum, Фонд "Сколково" (соорганизатор модуля, посвященного LegalTech).

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер), Lexis Nexis (партнер вечернего мероприятия).

Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Среди информационных партнеров конференции - информационные агентства ТАСС и "Интерфакс", "Российская газета", электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Бизнес Инновации

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