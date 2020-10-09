Футбольный арбитр Сергей Карасев заразился коронавирусом

Российскому арбитру ФИФА Сергею Карасеву диагностировали COVID-19. В связи с этим его сняли с обслуживания матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций.

Встреча, на которой должна была работать бригада Карасева, состоится 11 октября. УЕФА уже произвел замену судей в связи с заболеванием российского рефери и назначил на игру румынскую бригаду во главе с Иштваном Ковачем. Резервным арбитром значится россиянин Сергей Иванов.

"Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат", - сказал Карасев РИА Новости.

По словам арбитра, он "сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА".

"Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу", - отметил Карасев