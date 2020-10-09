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09.10.2020 16:10
Рубрика: Общество

Подтверждена гипотеза из теории относительности Эйнштейна

Текст: Денис Передельский
Фото: Gabriel Perez Diaz, SMM (IAC) Фото: Gabriel Perez Diaz, SMM (IAC)
Фото: Gabriel Perez Diaz, SMM (IAC)

Международная группа исследователей во главе с учеными из Института астрофизики Канарских островов (IAC) с беспрецедентной точностью измерила гравитационное красное смещение Солнца, подтвердив одно из предсказаний общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Фото: AP Photo/John Raoux
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Исследование готовится к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщается на сайте IAC. Речь идет об изменении частоты линий в солнечном спектре. Оно возникает, когда свет выходит из гравитационного поля Солнца на пути к Земле.

Чуть более века назад эту идею озвучил знаменитый физик Альберт Эйнштейн. Опубликованная им общая теория относительности ввела новую концепцию, из которой следует, что массивные объекты вызывают искажение в пространстве-времени. Оно ощущается как гравитация.

Теория Эйнштейна предсказывает, например, что свет распространяется по изогнутым маршрутам, пролегающим вблизи массивных объектов. Одним из следствий этого является наблюдение так называемого Креста Эйнштейна - четырех разных изображений далекой галактики, которая находится за более близким массивным объектом и свет которой искажается им.

"Другими хорошо известными эффектами общей теории относительности являются наблюдаемое постепенное изменение орбиты Меркурия из-за искривления пространства-времени вокруг "массивного" Солнца или гравитационное красное смещение - смещение красных линий в спектре Солнца из-за его гравитационного смещения", - пишут исследователи.

Суть гравитационного красного смещения для обывателя ученые объясняют так: без него была бы невозможна работа спутниковых навигационных систем, таких как GPS. Этот эффект зависит от массы и радиуса астрономического объекта. Поэтому даже если он больше для Солнца, чем для Земли, его очень трудно измерить в солнечном спектре.

В новом исследовании астрофизики использовали для его измерения данные наблюдений солнечного спектра, отраженного от Луны. Эти сведения были получены с помощью прибора High Accuracy Radial-velocity Planet Searcher (HARPS) с использованием новой технологии "лазерной частотной гребенки".

Фото: Photo by Richard Heathcote/Getty Images
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"Объединив точность прибора HARPS с гребенкой частоты лазера, мы смогли с высокой точностью измерить положение линий железа в солнечном спектре, - говорит ведущий автор исследования Хонай Гонсалес Эрнандес. - Это позволило нам проверить одно из предсказаний общей теории относительности Эйнштейна - гравитационное красное смещение - с точностью до нескольких метров в секунду".

Повысить точность измерений ученым позволил анализ, проведенный с помощью лазерной частотной гребенки, прикрепленной к спектрографу ESPRESSO. Для этого были задействованы телескопы VLT. В результате ученые получили подтверждение одного из предсказаний Эйнштейна.

"Для Солнца предсказанное теоретическое красное смещение составляет примерно две миллионных длины волны, - писал Эйнштейн в 1920 году. - Существует ли этот эффект на самом деле - вопрос открытый, и в настоящее время астрономы прилагают все усилия, чтобы решить его. Для Солнца о его существовании трудно судить, потому что эффект крайне мал".

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