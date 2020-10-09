Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения. Как сообщает его пресс-служба, указ об этом он подписал в пятницу, 9 октября.

Согласно документу, режим ЧП вводится с 20.00 по местному времени до утра 21 октября. Глава Киргизии объясняет это интересами обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также целями скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка на территории города.

Обязанность обеспечить режим чрезвычайного положения возлагается на комендатуру, которую, согласно документу, должен образовать замглавы МВД. Силовикам разрешается вводить комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан и ограничения для передвижения отдельных персон, запрещать массовые мероприятия и акции.

Насколько исполним указ - неясно. Руководство МВД и спецслужб ранее заявило, что не намерено вмешиваться в политический процесс. В данный момент на центральной площади Бишкека проходит многотысячный митинг разных партий. В нем принимает участие экс-глава республики Алмазбек Атамбаев. Участники митинга требуют досрочной отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова.