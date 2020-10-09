Новости

МИД: Трехсторонние консультации по Карабаху пройдут в Москве в пятницу 11:33
Глава СК поручил тщательно отработать все версии гибели дочери Конкина 11:13
Константин Косачев оценил предстоящие консультации Баку и Еревана 11:09
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства 11:08
Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг 11:06
Приморец остановил пассажирский автобус с умершим водителем 10:53
Штаб по COVID-19 объяснил полную блокировку соцкарт московских пенсионеров 10:50
Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" 10:30
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 10:28
Представители Армении и Азербайджана приедут в Москву на переговоры 10:15
Американский спецназ готовят к войне с Россией и Китаем 10:15
В Москву из Скандинавии прилетели редкие птицы 10:14
Эксперты утвердили предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой 09:58
Атомные подлодки в России будут строить по новой технологии 09:57
Роспотребнадзор предложил пройти тест на знания о коронавирусе 09:51
Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:49
На Урале доказали эффективность гелий-кислорода для лечения COVID-19 09:38
"Единая Россия" подготовила варианты индексации для работающих пенсионеров 09:37
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Прохладный" 09:19
В Москве 22 тысячи пенсионеров попытались пройти в метро 09:16
Кто представит Россию и Беларусь на детском конкурсе "Евровидение-2020" 09:15
На ММКФ прошла премьера фильма "Уроки фарси", снятого на "Беларусьфильме" 09:06
Президент МОК может посетить Японию в ноябре 08:53
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца 08:49
В Москве пользователи заблокированных соцкарт пытались попасть в метро 08:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 11:13
Рубрика: Происшествия

Глава СК поручил тщательно отработать все версии гибели дочери Конкина

Текст: Наталья Козлова

К главе Следственного комитета обратился актер Владимир Конкин, отец погибшей молодой женщины, и попросил помощи. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу быстро. Он поручил передать материалы уголовного дела "для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации".

Фото: youtube.com
Адвокат: Владимир Конкин подозревает в убийстве дочери ее жениха

Напомним, что Главное следственное управление СК России по Москве проводило по этому ЧП доследственную проверку, по ее итогам было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ -"оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Вот что известно про это дело на сегодняшний день. 22 сентября 2020 года из фитнес-центра в центре Москвы, в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациентка скончалась.

Сразу был назначен и уже ведется комплекс судебных экспертиз, допрошены сотрудники и руководство фитнес-клуба, изучается вся документация, в том числе регламентирующая действия персонала фитнес-клуба.

После обращения Конкина, Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые отцом погибшей, проверить все обстоятельства, связанные с этим происшествием, и дать им надлежащую правовую оценку.

Выполнение этого поручения глава ведомства взял под личный контроль.

Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "фавипиравира"
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах