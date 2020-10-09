Глава СК поручил тщательно отработать все версии гибели дочери Конкина

К главе Следственного комитета обратился актер Владимир Конкин, отец погибшей молодой женщины, и попросил помощи. Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, Александр Бастрыкин отреагировал на просьбу быстро. Он поручил передать материалы уголовного дела "для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации".

Напомним, что Главное следственное управление СК России по Москве проводило по этому ЧП доследственную проверку, по ее итогам было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ -"оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Вот что известно про это дело на сегодняшний день. 22 сентября 2020 года из фитнес-центра в центре Москвы, в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациентка скончалась.

Сразу был назначен и уже ведется комплекс судебных экспертиз, допрошены сотрудники и руководство фитнес-клуба, изучается вся документация, в том числе регламентирующая действия персонала фитнес-клуба.

После обращения Конкина, Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые отцом погибшей, проверить все обстоятельства, связанные с этим происшествием, и дать им надлежащую правовую оценку.

Выполнение этого поручения глава ведомства взял под личный контроль.