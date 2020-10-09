Главы стран Центральной Азии выступили с заявлением по Киргизии

Главы Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана выступили с совместным заявлением по событиям в Киргизии. Текст документа опубликован на официальных порталах президентов постсоветских стран региона.

Главы четырех государств выразили серьезную обеспокоенность происходящим в республике и призвали население Киргизии проявить мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране.

- Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Киргизстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства, - говорится в документе. - Благополучие Киргизстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений.

Главы государств подчеркнули, что государства региона стремятся активно укреплять региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.

- Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, всегда будем поддерживать народ Киргизстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию, - подчеркивается в совместном заявлении.