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09.10.2020 12:44
Рубрика: В мире

В Норвегии впервые обнаружили 1200-летний храм в честь Тора и Одина

Текст: Тимур Алимов
Фото: University of Bergen Фото: University of Bergen
Фото: University of Bergen

На территории Норвегии впервые обнаружены следы языческого храма в честь древнескандинавских богов Тора и Одина.

Фото: iStock
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На редкий памятник религии викингов археологи наткнулись в местечке Осе недалеко от города Эрста на участке, где ведется строительство жилищного комплекса. Находка датируется концом XVIII века. Ученые предполагают, что это было деревянное здание длиной 14 метров, шириной 8 метров и высотой 12 метров. Храм использовался для преклонения и жертвоприношения богам во время летнего и зимнего солнцестояний.

По словам исследователей, прежде руины подобных сооружений обнаруживались только в Швеции и Дании. Как рассказал археолог из Университетского музея Бергена Сорен Динхофф, норвежцы начали строить "дома богов" в 6 веке, ранее обряды поклонения древнескандинавским богам проводились на открытом воздухе.

- Храмы являлись более сильным выражением веры. Кроме того, их появление было связано с изменением общества - викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы, после чего у них образовалась классовое разделение, а религиозное поклонение стало более идеологическим и организованным, - пояснил ученый.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Дома богов" возводились по образцу ранних христианских церквей - с высокой башней над скатной крышей. Такой архитектурой религиозных зданий делились путешественники. Церемонии проводились во время важных праздников религиозного календаря. Пища и драгоценные подношения предлагались установленным в помещении деревянным фигуркам, которые представляли древнескандинавских богов - бога войны Одина, бога бури Тора и бога плодородия Фрейра.

По мнению ученых, обнаруженный храм мог быть уничтожен в 11 веке, когда в Норвегии были разрушены или сожжены практически все языческие постройки.

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