Худобин продлил контракт с "Далласом"

Российский голкипер Антон Худобин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз".

В нынешнем плей-офф "Даллас" дошел до финала, где уступил клубу "Тампа-Бэй". Антон Худобин стал одним из главных творцов успеха "звезд". Но после окончания сезона контракт вратаря с клубом истекал. И в итоге сторонам удалось договориться о новом соглашении.

По сообщению TSN, Худобин подписал трехлетний контракт на сумму 10 млн долларов.

Также нашел себе новый клуб и голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби. Он подписал соглашение с "Ванкувером" на два года, по которому заработает 8,6 млн долларов. В составе команды Александра Овечкина Холтби выступал на протяжении десяти сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли.