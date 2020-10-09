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09.10.2020 22:30
Рубрика: Спорт

Худобин продлил контракт с "Далласом"

Текст: Максим Домчев
Фото: Bruce Bennett/Getty Images Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Российский голкипер Антон Худобин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз".

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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В нынешнем плей-офф "Даллас" дошел до финала, где уступил клубу "Тампа-Бэй". Антон Худобин стал одним из главных творцов успеха "звезд". Но после окончания сезона контракт вратаря с клубом истекал. И в итоге сторонам удалось договориться о новом соглашении.

По сообщению TSN, Худобин подписал трехлетний контракт на сумму 10 млн долларов.

Также нашел себе новый клуб и голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби. Он подписал соглашение с "Ванкувером" на два года, по которому заработает 8,6 млн долларов. В составе команды Александра Овечкина Холтби выступал на протяжении десяти сезонов и стал обладателем Кубка Стэнли.

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