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Текст:   Марина Трубилина 
14:41 09.10.2020

Якушев: Необходимо дать инструменты для развития городских территорий

Законопроект о комплексном развитии территорий, недавно внесенный в Госдуму, в случае его принятия позволит осваивать заброшенные территории в центре городов. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Уфе.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Сейчас, когда застройщик пытается зайти на территорию, на которой могут быть и аварийные, и неаварийные дома и даже нежилые здания, он сталкивается с очень сложными и дорогими процедурами, отметил министр.

Перевод части специалистов ЖКХ на "удаленку" не скажется на качестве услуг

Законодательство не дает четкого ответа, как решать эти ряд возникающих при этом вопросов. Бывает, что в центре города, где хорошая инфраструктура, есть инженерные сети, есть заброшенная территория, которая с 1990-х годов находится в чьей-то собственности, владелец живет за границей и продавать землю за разумные деньги не собирается. Законопроектом предполагается урегулировать такие моменты. Речь не идет о том, что надо изъять эту территорию, подчеркнул министр, речь идет об оценке земли и ее выкупе за нормальную цену.

В рамках законопроекта нужно найти "золотую середину", отметил Якушев, чтобы этим порядком не нарушались жилищные права граждан, собственников. Ко второму чтению в законопроект могут быть внесены существенные изменения. Но инструменты, которые позволят в рамках государственно-частного партнерства развивать территории, необходимо дать, считает Якушев. Это позволит активнее решать вопрос с расселением домов, признанных аварийными после 2016 года, и так называемых ветхих домов, которые могут стать аварийными в ближайшее время.

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