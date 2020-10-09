Источник: В "Спартак" перейдет футболист "Челси"

В ближайшее время состав московского "Спартака" пополнит футболист "Челси" Виктор Мозес.

Как сообщил в своем телеграм-канале бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус, "Спарртак" и Мозеc близки к завершению сделки.

"Спартак" сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт", - написал Геркус.

Мозесу 30 лет. В составе "Челси" футболист из Нигерии выступает с 2012 года. Однако за лондонцев он играл не так часто - клуб нередко отдавал своего игрока в аренду. На его счету выступления за "Интер", "Фенербахче", "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм". Мозес известен игрой на позиции полузащитника, однако в последнее время все чаще стал действовать на правом краю обороны "Челси".