Итоговый план развития опорной сети автодорог подготовят к апрелю 2021 года

Окончательный план развития опорной сети автодорог в России должен быть подготовлен к апрелю 2021 года, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе заседания итоговой коллегии Минтранса.

"Мы с Евгением Ивановичем договорились, что такой документ появится в апреле", - сказал он, обращаясь к главе Минтранса Евгению Дитриху.

По словам Белоусова, отсутствие такого документа в стране - большое упущение.

Кроме того, Белоусов поручил подготовить в 2021 году проектно-сметную документацию для реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) с уточнением всех объемов финансирования.