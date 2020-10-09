Рак кожи, в том числе и меланома, относится к предотвратимым видам рака. Стопроцентных гарантий, конечно, нет. Но можно снизить риск заболевания. Как именно?

Шаг 1 - защищаться от излишнего облучения ультрафиолетом, проще говоря - беречься от солнца. А от загара в солярии отказаться совсем.

"Россия поддерживает различные международные проекты по профилактике меланомы. В том числе в России существует закон, который запрещает пользоваться солярием детям и подросткам младше 18 лет. Если вы придете в солярий, у вас должны спросить паспорт. И это правило было введено еще раньше, чем при продаже алкоголя и сигарет", - поясняет врач-онколог РОНЦ имени Блохина, старший научный сотрудник отделения хирургических методов лечения (онкодерматологии) Игорь Самойленко.

Во многих странах культура поведения на солнце в последние годы серьезно поменялась. Уже немодно загорать топ-лесс, у мужчин давно вышли из моды минимальные плавки - на смену пришли длинные плавательные шорты. В Австралии трудно встретить на пляже светлокожих детей, которые бы часами загорали на солнце. Австралийцы вообще загорают правильно: или утром до 10-11 часов, или уже после 16. А на пляже ставят палатку или тент для защиты от прямого солнца.

"В результате за последние 20 лет в Австралии, наконец, появилась тенденция к снижению заболеваемости меланомой кожи, - поясняет Игорь Самойленко. - Причем никаких запретов, наказаний там нет - только просветительство и убеждение. И все больше людей прислушиваются к врачам и понимают, что для собственной безопасности нужно беречься от солнца".

Шаг 2 - важно увидеть опасные изменения на коже как можно раньше.

Полагаться только на врачей не стоит. Да, сегодня докторов всех специальностей - от терапевта до офтальмолога и гинеколога настраивают проявлять онконастороженность, и с какими бы симптомами не пришел на прием пациент, доктор должен, осматривая и обследуя, обращать внимание на признаки, которые могут указывать на онкозаболевание. Но в случае заболеваний кожи сам человек может контролировать свое состояние.

"По всей видимости, правильнее объяснять населению, как выглядят ранние формы болезни, потому что здоровых людей "загнать" к врачу только для профилактического осмотра не просто, - считает Игорь Самойленко. - Если взять статистику, доля активно выявленных больных с меланомой кожи в результате таких осмотров не превышает 30-35 процентов. Даже визуальные локализации во время диспансеризации не отслеживаются, когда достаточно просто раздеть человека на приеме и внимательно осмотреть".

Вообще-то, человек прежде всего сам должен отвечать за свое здоровье. "Поэтому лучше проинформировать людей, как выглядит заболевание на ранней стадии, и человек тогда сам обратится к врачу - это эффективнее", - считает доктор Самойленко.

Шаг 3 Не откладывать визит к врачу и правильно выбрать специалиста.

Если на коже появились новые непонятные пятна, родинки, другие образования, если вы травмировали старую родинку, - нужно обратиться к доктору. Это должен быть не терапевт, и не врач общей практики, а лучше всего дерматолог.

Сами мы не можем невооруженным взглядом отличить диспластический невус (родинку), то есть, доброкачественное образование на коже, от ранних форм меланомы. А доктор осмотрит кожу с помощью дерматоскопа и подскажет - нужно ли новообразование лечить или удалить. А в случае необходимости - направит на консультацию к онкологу.

Конкретно. Кому и когда нужно побывать у дерматолога

1 Вы в группе риска, если у ваших близких родственников были злокачественные меланомы, и при этом у вас на теле более 15-20 крупных невусов (родинок), превышающих в размере 6 мм.

2. У ваших родственников не было рака кожи, но у вас более 20 крупных невусов.

3. Все люди старше 35-40 лет, у которых появились новые пигментированные образования на коже.

4. Если вы заметили, что ваши старые родинки или родинка меняется с течением времени: увеличивается в диаметре, меняет свою форму, цвет (или стала неоднородной по окраске), у нее стали неровными края, если родинка кровит, чешется или вы чувствуете болезненные ощущения.

Совет

Игорь Самойленко:

- Очень важный момент для профилактики меланомы - регулярный самоосмотр. Хорошо бы знать, помнить, как ваша кожа выглядит. Когда к нам приходят пациенты с новообразованиями, мы всегда спрашиваем: когда у вас это появилось? И 90 процентов людей отвечает: я не знаю. К сожалению, достаточно часто приходит пациент с уже выраженной меланомой, и мы его спрашиваем: а где вы были раньше? И человек признается: у меня родинка кровью одежду пачкала долгое время, я ее сдирал, травмировал, а косметологи мне не хотели ее удалить. Такой ответ означает, что человек вообще не образован, он вообще не понимает, что ему грозит. А ведь несколько лет назад его невус мог быть элементарно вылечен - небольшая кожная операция, удаление - и все, никаких онкорисков.

Более подробную информацию вы найдете на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru