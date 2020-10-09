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09.10.2020 22:05
Рубрика: Власть

Консультации по Нагорному Карабаху в Москве длятся больше пяти часов

Текст: Владимир Шилов

Московские консультации по Нагорному Карабаху с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении длятся больше пяти часов. Переговоры могут затянуться до полуночи, сообщил корреспонденту "РГ" источник в одной из делегаций.

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прибыли в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Главная интрига, похоже, в том, удастся ли сторонам конфликта заключить перемирие и решить первоочередные гуманитарные вопросы. Речь, в частности, идет об обмене пленными.

Если по итогам консультаций не состоится пресс-конференция, это будет означать, что прогресса в мирном урегулировании достигнуть не получилось.

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