Консультации по Нагорному Карабаху в Москве длятся больше пяти часов

Московские консультации по Нагорному Карабаху с участием глав МИД России, Азербайджана и Армении длятся больше пяти часов. Переговоры могут затянуться до полуночи, сообщил корреспонденту "РГ" источник в одной из делегаций.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении прибыли в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Главная интрига, похоже, в том, удастся ли сторонам конфликта заключить перемирие и решить первоочередные гуманитарные вопросы. Речь, в частности, идет об обмене пленными.

Если по итогам консультаций не состоится пресс-конференция, это будет означать, что прогресса в мирном урегулировании достигнуть не получилось.