Кто представит Россию и Беларусь на детском конкурсе "Евровидение-2020"

Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит Арина Пехтерева с песней "Пришельцы". Сценический номер будет записан в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании.

- Песня написана весной, когда в мире началась эпидемия коронавируса, - пояснила Арина Пехтееева. - Ее смысл простой: мир остановился, границы закрылись, люди больше не могут общаться, приезжать друг к другу в гости, даже детское "Евровидение" в этом году стало другим. Но я верю, что будущее в наших руках.

Юная исполнительница родилась 14 марта 2008 года в Могилеве. С раннего детства занимается музыкой. В 6 лет начала брать уроки вокала, а в 8 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Увлекается рисованием и фотографией. Сочиняет стихи, пробует себя в роли композитора. Дважды стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Арина принимала участие в телепроекте "Голос. Дети".

Российским участником детского "Евровидения-2020" стала София Феськова из Санкт-Петербурга. Девочке 11 лет. На песенном конкурсе она споет "Мой новый день". Российский полуфинал отбора на детское "Евровидение-2020" состоялся в Москве в середине сентября. В нем участвовали 39 ребят из разных уголков России.

В состав жюри вошли представители российского шоу-бизнеса: гендиректор "Академии Игоря Крутого" Стелла Хачанянц, телеведущая и младшая сестра композитора Игоря Крутого Алла, участники разных сезонов проекта "Голос" Константин Работов и Марианна Савон, главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева, композитор Тарас Демчук.

В этом году в связи с пандемией коронавируса Европейский вещательный союз принял беспрецедентное решение о проведении детского конкурса песни "Евровидение-2020" в новом формате - в эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. Главные причины - обеспечение безопасности детей в условиях пандемии, а также невозможность присутствия делегаций в стране-организаторе конкурса в связи с закрытием границ.

Детское "Евровидение-2020" пройдет в Польше 29 ноября. В формате телемоста. Каждый конкурсант исполнит песню, находясь в телевизионной студии собственной стране. В конкурсе планируют участвовать 13 стран.