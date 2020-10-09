Куба 12 октября возобновит авиасообщение с другими странами

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро-Крус в ходе выступления в эфире национального телевидения сообщил о планах властей частично открыть Остров Свободы для иностранных туристов и возобновить прерванное на время пандемии международное сообщение на большей части территории страны.

Марреро-Крус объяснил, что 12 провинций Кубы, за исключением Гаваны и провинций Санкти-Спиритус и Сьего-де-Авила, с 12 октября переходят в новую фазу борьбы с коронавирусом, которую глава правительства условно называл "новая нормальность". Помимо прочих послаблений, это означает возобновление международных авиаперевозок, которые были прекращены в марте этого года в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.

Премьер-министр отметил, что путешественники по прилету будут обязаны заполнить декларацию здоровья. Кроме того, всем прибывшим надо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус, а во время нахождения на Острове состояние их здоровья будут отслеживать медики. Речь идет о регулярном наблюдении по месту жительства: будь то отели или дома.

Заявление Марреро-Круса означает, что с 12 октября для туристов будет доступен самый популярный курорт Кубы - Варадеро, который, как и основная территория страны, оставался закрытым для зарубежных гостей с марта.

Ранее первого августа для интуристов открылись 5 пляжей Острова Свободы. Однако спросом они практически не пользовались: туда прилетело лишь несколько чартерных самолетов. Вероятно, причина этому - жесткие карантинные меры. В частности, запрет путешественникам покидать территории курортов. Останутся ли подобные ограничения теперь, премьер-министр в ходе своего выступления не упомянул. Дополнительная информация должна появиться в ближайшие дни.

Согласно последним данным, с начала пандемии на Кубе выявлено 5917 инфицированных коронавирусом, 123 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. По уровню заболеваемости на душу населения Остров Свободы является лидером не только среди стран Латинской Америки, но и опережает многие страны мира.