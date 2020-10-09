Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ

"Мы привлекли внимание наших партнеров к беспокоящему нас наращиванию военной активности НАТО непосредственно вблизи от российских границ", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам встречи с датским коллегой Еппе Куфудом. В России, продолжил он, не видят никаких объективных причин для подобных недружественных действий Брюсселя.

Дипломат подчеркнул, что Москва выступает за налаживание конструктивного диалога "между военными как по линии двусторонних отношений, так и в рамках взаимодействия между Россией и НАТО".