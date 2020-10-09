Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС

Неутешительный диагноз поставил глава МИД РФ Сергей Лавров отношениям России и Евросоюза, передает РИА Новости.

"Отношения между Россией и ЕС активно деградируют. Мы видим, как в дополнение к давно известному русофобскому меньшинству, весьма агрессивному, добавляются и попытки в серьезных, староевропейских странах возглавить это движение, в том числе в Германии. Нас это печалит", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам встречи с датским коллегой Еппе Куфудом.

Москва, продолжил Лавров, занимает предельно открытую и честную позицию по ситуации вокруг Алексея Навального.