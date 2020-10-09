Лукашенко призвал белорусов сплотиться

Первоочередная задача нынешней власти, по мнению Александра Лукашенко, дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в стране. Белорусы, подчеркнул он, выступая 9 октября на совещании по актуальным вопросам, "голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа".

Особый акцент с учетом нынешней ситуации в республике президент сделал на недопущении разгула преступности, сообщает пресс-служба главы государства. Одновременно он вынужден был признать, что, держа в поле зрения прямых оппонентов, власть "упускает нейтральную, но тоже активную часть общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси".

Только внутренняя стабильность, по словам Лукашенко, является гарантией выживания страны. "Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят", - предупредил глава государства.

Коснулся президент на совещании и роли профсоюзов, напомнив, что их глава задача - защита прав трудящихся. В большей части председатели организаций, констатировал он, не поддались политическому ажиотажу. "Они здорово сработали на выборах и эту непростую ношу несут и сейчас". В тоже время есть и те, кто, по его словам, "ушли в тень, а отдельные спрятались под плинтус".

В этой связи белорусский руководитель поручил немедленно пересмотреть подходы в работе профсоюзной вертикали, "направив усилия на формирование доверительного взаимодействия руководства предприятий и трудящихся. Профсоюзам, как и любой другой организации, в том числе и молодежной, надо найти конкретную работу и показать населению, что они занимаются делом", - заявил он, назвав особой задачей массовой организации - "контроль за организацией общественного питания, формированием цен в торговле и на коммунальные услуги".

Немало недостатков видит Лукашенко и в работе средств массовой информации, правда, признав, что за это не снимает вины и с себя. Он потребовал завершить в ближайшее время формирование коллективов в государственных СМИ. "Должно остаться мощное ядро, готовое отстаивать тот самый информационный суверенитет точно, филигранно, прицельно, а главное - наступательно", - подчеркнул он, добавив, что государство обязано проводить более настойчивую информационную политику в интернете, вести ее наступательно, но без фейков.