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09.10.2020 17:06
Рубрика: В мире

Лукашенко: Протесты в Беларуси "сдулись"

Текст: Владимир Шилов

Активность оппозиции в Беларуси идет на убыль, но расслабляться силовикам пока рано, считает президент республики Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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"Да, они (уличные протесты - примечание "РГ"), как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть потому, что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы - это касается прежде всего Минска - пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", - заявил белорусский лидер, которого цитирует БЕЛТА.

По его словам, "в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно".

"К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки", - констатировал Лукашенко.

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