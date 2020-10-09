Лукашенко: Протесты в Беларуси "сдулись"

Активность оппозиции в Беларуси идет на убыль, но расслабляться силовикам пока рано, считает президент республики Александр Лукашенко.

"Да, они (уличные протесты - примечание "РГ"), как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть потому, что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы - это касается прежде всего Минска - пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", - заявил белорусский лидер, которого цитирует БЕЛТА.

По его словам, "в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно".

"К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление. Добавили еще санкционные списки", - констатировал Лукашенко.