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09.10.2020 17:52
Рубрика: В мире

Лукашенко: Тихановскую никто "не выпихивал за границу", попросилась сама

Текст: Владимир Шилов

Светлана Тихановская сама попросила о переезде в Литву, власти Беларуси лишь пошли ей навстречу, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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"Ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание",- сказал президент, которого цитирует БЕЛТА. По его совам, на расходы Тихановской выдали 15 тысяч долларов. Она якобы была так тронута этим жестом, что "плакала на шее".

Деструктивные силы, уверен Лукашенко, пытались убить и сделать из нее сакральную жертву, тем самым подстегнув уличные протесты.

"Домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", - отметил Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам.

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