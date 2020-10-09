Лукашенко: Тихановскую никто "не выпихивал за границу", попросилась сама

Светлана Тихановская сама попросила о переезде в Литву, власти Беларуси лишь пошли ей навстречу, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание",- сказал президент, которого цитирует БЕЛТА. По его совам, на расходы Тихановской выдали 15 тысяч долларов. Она якобы была так тронута этим жестом, что "плакала на шее".

Деструктивные силы, уверен Лукашенко, пытались убить и сделать из нее сакральную жертву, тем самым подстегнув уличные протесты.

"Домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", - отметил Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам.