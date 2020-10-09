Макс Барских завершил трилогию выпуском альбома "1990"

Название альбома символично: 1990-й - год рождения самого певца и композитора. И этой трилогией, которую открывали диски "Туманы" и "Семь", он празднует свое 30-летие. Завершает этап творчества в 11 лет и вступает в новый. Уже с чуть иным звучанием и погружением в разные направления электронной танцевальной музыки.

Сам же Макс Барских и рассказал на своей странице в Instagram о том, как теперь изменился:

- Песни из нового альбома все еще наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города…

И объяснил, почему альбом "1990" так важен для него самого:

- В своей жизни я сделал много ошибок. Наверное, не больше, но и не меньше, чем каждый из моих слушателей. Чтобы признать и принять их, мне понадобилось достаточно большое количество времени. Сегодня мне тридцать, и многие поступки, которые были для меня жизненно важными в то время, на сегодняшний момент кажутся, по меньшей, мере странными. Но я не из тех людей, кто оборачивается назад, и уж тем более жалеет о прошлом.

В самые сложные периоды моей жизни, в моменты, когда я стою перед выбором, я всегда задаю себе одни и те же вопросы: "Кем я хочу быть завтра", "Насколько я искренен по отношению к себе". Слова песни "Лей, не жалей" были написаны в тот самый период, когда я принимал решение, стоит ли мне вообще продолжать карьеру артиста. Это было время невероятной усталости, которая пришла после оглушительной славы, и к которой, быть может, я не был готов.

Я истязал себя вопросами "Хочу ли я дальше быть на сцене", "Осталось ли что-то, что я могу еще предложить своему слушателю"... Решением стала песня "Лей, не жалей", она меня вылечила и дала ответы, в которых я так сильно нуждался. Создавая для неё аранжировку, мне хотелось, чтобы она была максимально жизнеутверждающей, и помогла моему слушателю ровно на столько, насколько она помогла мне.

Да, этот альбом и вправду очень необычный и креативный для современной поп-музыки. В нем 12 песен и каждую из них предваряет intro - история написания песни, рассказанная самим музыкантом - обычными словами, не под музыку. Но истории эти, на 20-25 секунд звучания в "1990" столь личные, искренние и поучительные, что их вполне можно было бы назвать и новыми стихами в прозе.