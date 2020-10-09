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09.10.2020 19:08
Рубрика: Экономика

Международные полеты разрешены еще из четырех городов РФ

Текст: Светлана Ментюкова
Международное авиасообщение разрешено еще из четырех городов РФ - Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Airbus Фото: Airbus
Фото: Airbus
Фото: iStock
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"В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", - говорится в сообщении.

Также Росавиация обращает внимание пассажиров, что "с целью предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в РФ из иностранных государств гражданам необходимо выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер".

Как сообщалось ранее, 6 октября "Росавиация" выдала допуск на полеты в шесть стран, в которые можно будет вылететь из нижегородского аэропорта "Стригино". Об этом сообщалось в приказе ведомства за подписью первого замминистра транспорта РФ Александра Нерадько. В частности, авиакомпания ИрАЭРО получила допуск для начала полетов в турецкий Стамбул, Прагу и Мюнхен. Авиакомпания AZUR air - в Лондон и Каир, авиаперевозчик Nordwind Airlines - в Берлин и Мюнхен, а авикомпания NordStar - в греческие Салоники.

Россия с 1 августа начала возобновлять международные рейсы, ограниченные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Сначала международное сообщение возобновили аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 20 августа Росавиация расширила список городов, включив в него Казань, Калининград и Новосибирск. На данный момент из России можно совершать авиаперелеты в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы.

Во всех случаях, предупреждают авиакомпании, необходимо ориентироваться на ограничения по COVID-19 и требования к прилетающим тех стран, в которые планируется перелет.

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