Минобрнауки представит новый нацпроект "Наука и университеты" к ноябрю

Новый нацпроект "Наука и университеты" будет готов к 1 ноября. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"К 1 ноября мы уже будем иметь готовый национальный проект и обязательно его представим всем заинтересованным участникам", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, ранее Минобрнауки предложило сформировать новый нацпроект "Наука и университеты". Планируется, что в него войдут 4 федеральных проекта: "Интеграция", "Исследовательское лидерство", "Инфраструктура", "Кадры".