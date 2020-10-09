Минтранс: Пассажиропоток на воздушном транспорте снизится в два раза

В этом году авиатранспортом России будет перевезено около 60 млн пассажиров, что в два раза меньше показателей прошлого года, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе заседания итоговой коллегии Минтранса.

"В целом в текущем году будет перевезено порядка 60 млн пассажиров, и это двукратное падение по сравнению с прошлым годом", - сказал Дитрих.

При этом он отметил, что в августе на внутренних авиалиниях российские авиакомпании восстановили показатели прошлого года, причем это лучший результат в мире.

Поддержка отрасли оказывается в рамках программ субсидирования. В этом году в число субсидируемых было включено 523 маршрута.

Минтранс изучает возможность включить в механизмы поддержки также местные авиалинии.