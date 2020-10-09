Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления"

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам, ведомствам и регионам по итогам прошедшего 23 сентября форума "Дни лидеров муниципального управления":

- до 28 октября проработать вопрос об увеличении финансирования из федерального бюджета мероприятий по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования к объектам в сельских населенных пунктах;

- до 30 октября изучить вопрос о расширении реализации до 2030 года национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и включении в него агломераций с населением от 100 до 200 тысяч человек;

- до 30 декабря рассмотреть возможность изменений в Бюджетный кодекс для дифференцированных отчислений регионами в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты в размере не менее 20 процентов;

- до 15 декабря в региональных программах модернизации первичного звена здравоохранения предусмотреть мероприятия по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников к пациентам с дальнейшим закрепление данного автотранспорта за медработниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь жителям сельской местности, поселков городского типа и отдаленных районов;

- продолжить государственную поддержку проектов комплексного развития сельских территорий с мероприятиями по созданию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа, в том числе сельских домов культуры, а также многофункциональных объектов, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению.