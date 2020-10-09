Новости

Штаб по COVID-19 объяснил полную блокировку соцкарт московских пенсионеров 10:50
Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" 10:30
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 10:28
Представители Армении и Азербайджана приедут в Москву на переговоры 10:15
Американский спецназ готовят к войне с Россией и Китаем 10:15
В Москву из Скандинавии прилетели редкие птицы 10:14
Эксперты утвердили предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой 09:58
Атомные подлодки в России будут строить по новой технологии 09:57
Роспотребнадзор предложил пройти тест на знания о коронавирусе 09:51
Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:49
На Урале доказали эффективность гелий-кислорода для лечения COVID-19 09:38
"Единая Россия" подготовила варианты индексации для работающих пенсионеров 09:37
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Прохладный" 09:19
В Москве 22 тысячи пенсионеров попытались пройти в метро 09:16
Кто представит Россию и Беларусь на детском конкурсе "Евровидение-2020" 09:15
На ММКФ прошла премьера фильма "Уроки фарси", снятого на "Беларусьфильме" 09:06
Президент МОК может посетить Японию в ноябре 08:53
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца 08:49
В Москве пользователи заблокированных соцкарт пытались попасть в метро 08:42
Перенесшие COVID-19 сообщили о странных симптомах заболевания 08:25
Эксперт дала прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России 08:10
В Москве пенсионерам и школьникам напомнили о заблокированных соцкартах 07:55
Врач перечислил вредные в период пандемии продукты 07:42
Месси принес победу Аргентине в первом матче отбора ЧМ-2022 06:50
Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX 06:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 10:30
Рубрика: Власть

Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления"

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам, ведомствам и регионам по итогам прошедшего 23 сентября форума "Дни лидеров муниципального управления":

- до 28 октября проработать вопрос об увеличении финансирования из федерального бюджета мероприятий по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования к объектам в сельских населенных пунктах;

Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов

- до 30 октября изучить вопрос о расширении реализации до 2030 года национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и включении в него агломераций с населением от 100 до 200 тысяч человек;

- до 30 декабря рассмотреть возможность изменений в Бюджетный кодекс для дифференцированных отчислений регионами в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты в размере не менее 20 процентов;

- до 15 декабря в региональных программах модернизации первичного звена здравоохранения предусмотреть мероприятия по оснащению и переоснащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников к пациентам с дальнейшим закрепление данного автотранспорта за медработниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь жителям сельской местности, поселков городского типа и отдаленных районов;

- продолжить государственную поддержку проектов комплексного развития сельских территорий с мероприятиями по созданию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту государственных или муниципальных организаций культурно-досугового типа, в том числе сельских домов культуры, а также многофункциональных объектов, предназначенных для предоставления соответствующих услуг населению.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "фавипиравира"
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП