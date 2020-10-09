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09.10.2020 14:05
Рубрика: Власть

Мишустин: Странам ЕАЭС нужно синхронизировать системы маркировки товаров

Текст: Владимир Кузьмин (Ереван)

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в целом согласовал стратегию своего развития до 2025 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Документ должен быть принят главами государств "пятерки" на Высшем Евразийском экономическом совете. "Стратегия создает необходимую базу для опережающего экономического развития стран союза, углубления его влияния на международной арене", - подчеркнул председатель правительства России.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Михаил Мишустин озвучил ряд направлений, на которых, по его мнению, государства ЕАЭС должны сконцентрироваться в ближайшее время. Первым он назвал маркировку товаров. "Нам необходимо синхронизировать наши национальные системы маркировки, устранить барьеры для контроля за оборотом продукции, которая производится в первую очередь внутри "пятерки", и как можно скорее приступить к внедрению механизма прослеживаемости товаров, которые ввозятся на территорию союза", - сказал премьер.

Для повышения конкурентоспособности национальных экономик стран ЕАЭС необходимо заниматься цифровой трансформацией. За последние несколько лет, отметил Мишустин, заложен прочный фундамент для ее осуществления на евразийском пространстве, начаты первые проекты в промышленности, транспорте, других отраслях.

Неплохие результаты достигнуты в продовольственной безопасности. Союз, указал глава правительства, полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, растительным маслом, свининой, бараниной. "В следующем году мы поставили задачу достичь полной самообеспеченности и по другим товарам агропромышленного комплекса. Это вполне реально", - уверен Михаил Мишустин.

Еще одно направление - поддержка экспорта. "Союз должен стать полноправным участником мировой торговли", - заявил российский премьер-министр. Для этого важно совершенствовать механизм поддержки производителей и расширять международный контур ЕАЭС, искать новые возможности для совместной работы с другими странами.

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