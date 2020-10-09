Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса

Первыми российскую вакцину от коронавируса должны получить партнеры Москвы по Евразийскому экономическому союзу, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Это будет возможно после начала в нашей стране массовой добровольной вакцинации граждан.

"В августе в России были зарегистрированы первые в мире вакцины для коронавируса, - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета. - Мы уже создаем возможности для добровольной массовой вакцинации граждан в конце года".

"У нас у всех общая цель. Это сохранить жизнь и здоровье наших граждан", - подчеркнул Мишустин. Он напомнил об успешном опыте взаимодействия "пятерки". Ранее Россия передавала партнерам по союзу тест-системы для выявления инфекции. Кроме того, российские врачи приезжали в Армению, Киргизию и Казахстан, чтобы помочь зарубежным коллегам.