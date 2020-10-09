Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабахе.

"Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте", - заявил он.

Сейчас, подчеркнул глава российского правительства, важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. "Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - заверил Мишустин.