Новости

В Минобороны РФ назвали число военнослужащих с коронавирусом 20:38
Молодежная сборная России разгромила Эстонию в отборе на ЧЕ-2021 20:23
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире бьет рекорды два дня подряд 20:07
БЦ "Виктория Плаза" оштрафуют за нарушения антикоронавирусных мер 19:34
ТК "Тройка" в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима 19:25
Собянин: Мы не хотим "закрывать" экономику из-за коронавируса 19:21
Собянин: Молодые стали чаще болеть COVID-19 19:08
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом 19:07
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям 18:53
Собянин: Коечный фонд Москвы сейчас загружен меньше, чем весной 18:39
Двое пострадавших при обстреле в Карабахе россиян вылетели в Москву 18:33
Под Рязанью полностью потушен пожар на складе боеприпасов 18:05
Все старты на Гран-при Айфеля в "Формуле-1" в пятницу отменили 18:02
Лукашенко: Тихановскую никто "не выпихивал за границу", попросилась сама 17:52
На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube 17:43
Зеленскому запретили выступать на русском языке 17:41
Под Тверью пропала 10-летняя девочка 17:28
Дело против задержавших Голунова экс-полицейских передано в Генпрокуратуру 17:23
Лукашенко: Протесты в Беларуси "сдулись" 17:06
В Вологодской области мужчина пришел в полицию с крокодилом 17:04
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 17:03
Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения 16:41
В Крыму село осталось без света из-за смертельного ДТП 16:35
Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС 16:22
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 20:23
Рубрика: Спорт

Молодежная сборная России разгромила Эстонию в отборе на ЧЕ-2021

Текст: Максим Домчев

Молодежная сборная России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года разгромила Эстонию - 4:0.

Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell
Определились финалисты плей-офф за право сыграть на Евро-2020

В пятницу на "Арене Химки" молодежная сборная России по футболу провела предпоследний отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2021 года против команды Эстонии. Встреча прошла при ограниченном количестве зрителей и завершилась крупной победой россиян - 4:0.

Все голы были забиты еще в первом тайме. На 8-й минуте встречи капитан эстонцев Магнус Виллота отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте Константин Кучаев точно пробил почти с линии штрафной. Автором еще двух голов стал Федор Чалов. На 21-й минуте он реализовал пенальти, а на 40-й сделал дубль.

Во втором тайме россияне могли увеличить разницу в счете, но вышедший на замену нападающий Иван Игнатьев не сумел реализовать пенальти. Благодаря этой победе сборная России набрала 20 очков. На втором месте сборная Польши - 16 очков, но у них на два матча меньше.

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.

Спорт Футбол Чемпионат Европы

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения
Боярский считает "Спартак" "мизерным соперником" для "Зенита"
Российский боксер осужден в США за нападение на женщину