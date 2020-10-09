Молодежная сборная России разгромила Эстонию в отборе на ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы 2021 года разгромила Эстонию - 4:0.

В пятницу на "Арене Химки" молодежная сборная России по футболу провела предпоследний отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2021 года против команды Эстонии. Встреча прошла при ограниченном количестве зрителей и завершилась крупной победой россиян - 4:0.

Все голы были забиты еще в первом тайме. На 8-й минуте встречи капитан эстонцев Магнус Виллота отправил мяч в собственные ворота. На 13-й минуте Константин Кучаев точно пробил почти с линии штрафной. Автором еще двух голов стал Федор Чалов. На 21-й минуте он реализовал пенальти, а на 40-й сделал дубль.

Во втором тайме россияне могли увеличить разницу в счете, но вышедший на замену нападающий Иван Игнатьев не сумел реализовать пенальти. Благодаря этой победе сборная России набрала 20 очков. На втором месте сборная Польши - 16 очков, но у них на два матча меньше.

В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.