Невероятно редкая золотая монета с профилем Брута выставлена на торги

Аукционный дом Roman Numismatics выставил на торги невероятно редкую монету под названием EID MAR, отчеканенную Брутом в 42 году до нашей эры в ознаменование убийства Юлия Цезаря. Выручить за нее организаторы планируют как минимум 500 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает The History Blog, речь идет о золотой монете. До сих пор было известно лишь о двух подобных монетах, хотя при Бруте их чеканили в большом количестве. Эти монеты раздавали солдатам и офицерам армий Брута и Кассия, находившихся в Греции, вплоть до их окончательного поражения от войск Марка Антония в битве при Филиппах в октябре 42 года до нашей эры.

Тут важно пояснить, что было два варианта EID MAR: серебряные динарии и золотые ауреусы. Они не были зарплатой, это был символ. На сегодняшний день известно о 85 сохранившихся серебряных монетах, золотых было всего две. Историки объясняют это тем, что большинство монет достались войску Марка Антония в качестве трофеев. Он приказал собрать их и переплавить.

Ранее неизвестный специалистам золотой ауреус является одним из самых желанных для коллекционеров артефактов. Его источник аукционный дом не называет. Сообщается лишь, что монета хранилась в частной коллекции. Ее отличает отличная сохранность. Торги пройдут в Лондоне 29 октября 2020 года.

Лот оценен в 500 тысяч фунтов стерлингов, но специалисты предполагают, что монета уйдет с молотка за несколько миллионов. Подробное описание артефакта опубликовано на сайте аукционного дома. Согласно ему, на аверсе изображен профиль Марка Юния Брута, идентифицированного надписью BRVT IMP (Brutus Imperator).

Надпись слева от его портрета, L PLAET CEST, идентифицирует главу монетного двора, который чеканил монеты для Брута. Звали его Луций Плаэториус Цестиан. Ценность данной монете придает и цинизм Брута. Дело в том, что до Юлия Цезаря на монетах не изображали портреты здравствующих людей.

В республиканском Риме их украшали профилями людей великих и известных, но уже умерших. Цезарь первым нарушил древнее табу, приказав изображать на монетах собственный профиль. Брут лишь пошел по его стопам. Однако многие историки считают бессовестным лицемерием с его стороны желание украсить своим лицом монету только для того, чтобы отпраздновать убийство человека, обвиненного в стремлении к абсолютной власти.

Кстати, еще при Цезаре народ зароптал после появления монет с его изображением. Особенно недовольны этим были в восточных провинциях. Недовольство только усилилось после того, как Цезарь был объявлен пожизненным диктатором в январе 44 года до нашей эры. На монетах его изображали в лавровом венке.

На реверсе монеты Брута изображены символы убийства Цезаря. В центре, например, изображен пилеус - отличительная "шапка свободы", которую дарили рабам в день их освобождения. Заговорщики против Цезаря использовали его как символ свободы, чтобы оправдать свой поступок - мол, это было не убийство человека, а убийство тирана во имя свободы республиканцев от единоличной власти потенциального императора.

Кстати, в семье Брута подобное случалось и раньше. Так, предок Марка Юния Брута, Луций Юний Брут, точно так же убил Тарквиния Великого Гордого, последнего этрусского короля Рима, и основал Римскую республику. То убийство народом было воспринято как справедливое.

Добавим, что пилеус на реверсе монеты обрамлен двумя кинжалами, причем они разные - один длиннее другого. Отличаются они и "дизайном". Считается, что кинжалы - это отсылка к двум главным лидерам заговора, Бруту и Кассию, которые бежали из Рима после убийства и взяли под свой контроль восточные провинции.