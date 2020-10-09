Мошенник по поддельному паспорту пытался получить шесть миллионов рублей

В полицию с заявлением обратился предприниматель, занимающийся инвестированием денег по договору займа. По его словам, в офис одной из юридических фирм, которая сопровождала эту сделку, пришел неизвестный для получения 6 миллионов рублей под залог якобы принадлежащей ему квартиры. Однако предъявленный паспорт вызвал у предпринимателя сомнение в подлинности.

Мошенника задержали оперативники района Замоскворечье в 1-м Люсиновском переулке. Им оказался 34-летний житель Подмосковья. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Для совершения сделки мужчина предъявил поддельный паспорт на чужое имя с вклеенной в документ собственной фотографией. При попытке получения части денег в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей он был задержан сотрудниками полиции и не смог довести свой преступный умысел до конца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.