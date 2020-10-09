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На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube

Новости
    09.10.2020, 17:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На "Союзмультфильме" объяснили исчезновение "золотой коллекции" работ студии с YouTube.

Фото: kinopoisk.ru
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Причина - попытка избежать "пиратского" копирования фильмов. Поэтому компания переведет свое собрание на "популярные российские видеосервисы". При этом просмотр фильмов останется бесплатным, заверили "Интерфакс" в пресс-службе студии.

"Таким образом, мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых являются признанными шедеврами киноискусства", - уточнили в компании. Добавив, что "годы незаконного распространения снизили понимание ценности "золотой коллекции", и таким шагом "Союзмультфильм" намерен "подчеркнуть ее высокий статус".

В "золотую коллекцию" входят классических анимационные ленты - лучшие работы отечественных мультипликаторов: "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", альманах "Веселая карусель", другие.

Все они, в числе примерно тысячи мультфильмов, были удалены с официального канала студии на YouTube.

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