На Украине подготовят временные госпитали из-за роста числа больных COVID-19

Минздрав Украины готовится открыть временные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое решение принято на фоне стремительного роста числа заразившихся, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время в стране занято около 21 тысячи коек из 37 тысяч существующих. При этом за последние сутки подтверждено 5,4 тысячи диагнозов COVID-19, и около тысячи человек госпитализировали. "Койки заполняются быстро", - цитирует ТАСС министра. Он напомнил, что такая ситуация была весной в Испании и Италии, и "даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки".

Глава минздрава отметил также, что Украина не может сейчас ввести жесткий карантин по примеру других стран, так как для украинской экономики это станет катастрофой. В этих условиях Степанов призвал граждан ответственно подходить к соблюдению правил безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания и уменьшить нагрузку на больницы и медиков.

Отметим, что на Украине зарегистрировано уже 244,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Последние несколько недель в стране фиксируются рекордные суточные показатели - от 3 до 4,5 тысячи заболевших. В четверг впервые за все время пандемии число заболевших превысило пять тысяч.