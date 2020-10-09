Новак: Нефть и газ сохранят свое значение в мире и в 2050 году

Углеводороды продолжат составлять "львиную долю" в мировом энергобалансе и в 2050 году, несмотря на рост спроса на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сказал глава Минэнерго Александр Новак в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week).

"Говоря о ВИЭ и новых источниках энергии, мы должны понимать, что углеводороды никуда не уйдут. Даже к 2050 году в мировом энергобалансе их будет львиная доля. Возможно, в Европе будет по-другому. Но есть еще Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка. И здесь энергобаланс будет все равно в пользу углеводородов. Нам важно уже сегодня понимать, какие условия будут для обеспечения соответствующих энергоресурсов, чтобы весь земной шар обеспечить энергией", - сказал Новак.

Министр также отметил, что Россия поддерживает вектор развития на производство чистой энергии и готова к партнерству с другими странами по новым технологиям: ВИЭ и водородной энергии.

"Недавно мы договорились с нашими германскими партнерами подписать соответствующий меморандум о том, чтобы проводить совместные исследования по производству энергии с помощью возобновляемых источниках энергии и водорода", - сказал Новак.

По словам главы Минэнерго, водород имеет очень большой потенциал в энергетике. Наша страна уделяет ему особое внимание. Доля водорода в мировом энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25%, сказал он.