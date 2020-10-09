Очередной взрыв произошел в Бейруте: четверо погибло, много раненых

В столице Ливана Бейруте очередное ЧП унесло по меньшей мере четыре человеческие жизни.

В густонаселенном квартале Тарик Джадида произошел взрыв на складе с горюче-смазочными материалами. Как передает РИА Новости, по словам очевидцев, в этом месте владелец хранил солярку для электрогенератора. По другой версии здесь располагались емкости с бензином и резервуар с мазутом. Жертвами взрыва стали минимум четверо, более 50 человек ранены.

"Число жертв взрыва на складе с мазутом возросло до четырех, есть раненые", - говорится в в Twitter ливанского подразделения Красного Креста.

Спасатели начали поисковую операцию, начался разбор завалов. Специалисты проверят, не хранились на складе взрывчатые вещества. На месте ЧП работают медики. Ранее прошла эвакуация жителей.