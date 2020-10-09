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09.10.2020 09:35

Односторонние санкции США серьезно нарушают права человека

На днях почти 70 стран-членов ООН поддержали Китай в вопросах прав человека на общих прениях Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь обнародовал совместное заявление о нарушениях прав человека США и другими странами Запада, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайский дипломат выступил от имени 26 стран, в том числе КНР и РФ. Он потребовал немедленной отмены односторонних санкций, выразив серьезную озабоченность продолжающейся в США расовой дискриминации. На протяжении длительного времени американские политики придерживаются двойных стандартов в международных делах, вводя односторонние санкции в отношении других стран под прикрытием лозунга "Права человека выше суверенитета страны". Действия США сильно подрывают экономическое развитие этих стран и снижают их способность к улучшению благосостояния населения, систематически нарушая права человека во всем мире.

За несколько месяцев после вспышки коронавируса бездействия американской администрации уже привели к гибели 200 тысяч человек в США, и на этом фоне Вашингтон постоянно создает барьеры для международного взаимодействия в борьбе с пандемией, делая более сложным восстановление глобальной экономики. Унилатерализм и гегемония, которых придерживаются США, нарушают гуманитарные нормы, права и интересы народов всех стран.

Факты показывают, что действия американских политиков, цель которых - вмешательство во внутренние дела других стран, подверглись широкой критике международного сообщества. Генсек ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет многократно призывали отменить все односторонние санкции, которые нарушают принцип гуманизма. В середине сентября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о комплексной борьбе с пандемией COVID-19. Организация призывает все государства воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН и препятствуют обеспечению полного экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах.

Факты говорят о том, что большинство членов международного сообщества достигли единства мнений, что самое мощное оружие в борьбе с нынешними вызовами и угрозами - это глобальная солидарность и международное сотрудничество.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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