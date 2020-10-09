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09.10.2020 00:59
Рубрика: Спорт

Определились финалисты плей-офф за право сыграть на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Восемь команд разыграют оставшиеся четыре путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу.
Сербский футболист Сергей Милинкович-Савич только что провел решающий мяч в ворота норвежцев. Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell Сербский футболист Сергей Милинкович-Савич только что провел решающий мяч в ворота норвежцев. Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell
Сербский футболист Сергей Милинкович-Савич только что провел решающий мяч в ворота норвежцев. Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell

В четверг прошли восемь полуфинальных матчей раунда плей-офф. Сборная Болгарии уступила команде Венгрии, сопернику российской сборной по Лиге наций, со счетом 1:3. Победитель теперь сразится с командой Исландии, сумевшей обыграть Румынию - 2:1.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Сборная России проиграла в товарищеском матче шведам

Непростых побед смогли добиться команды Северной Ирландии и Словакии. Первые в серии пенальти одолели Боснию и Герцеговину, а вторые, также благодаря более точной реализации послематчевых 11-метровых, переиграли Ирландию.

Сербия, также выступающая с командой России в одной группе Лиги наций, одолела Норвегию в дополнительное время - 2:1. Шотландия и Израиль выясняли отношение в серии пенальти, где успех сопутствовал представителям Великобритании. Теперь Сербия и Шотландия сойдутся в битве за путевку на Евро.

Грузия сумела обыграть команду Беларуси - 1:0. Теперь за место на Евро-2020 эта команда сразится с Северной Македонией, которая переиграла Косово - 2:1.

Финальные матчи пройдут 12 ноября.

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