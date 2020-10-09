Перенесшие COVID-19 сообщили о странных симптомах заболевания

Пока эксперты в области медицины пытаются разобраться в особенностях нового вируса, переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, выпущенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Зачастую странное состояние сохраняется в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы, передает Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в районе стопы, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос.

"Кроме того, растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19", - отметила Ламберт.